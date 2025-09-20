CHASSE AUX BOUQUETS À CAMBRAI Maison espagnole Cambrai

CHASSE AUX BOUQUETS À CAMBRAI Maison espagnole Cambrai samedi 20 septembre 2025.

CHASSE AUX BOUQUETS À CAMBRAI Samedi 20 septembre, 14h00 Maison espagnole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Arpentez les monuments emblématiques de Cambrai et venez découvrir le patrimoine floral en cherchant les bouquets de fleurs françaises de saison disséminés.

En partenariat avec le Collectif de la fleur française, la boutique cambrésienne « Comme un bouquet dans l’eau » (26 av de la Victoire) de la boutique « Au Grès des étoiles » de Ramillies. Les fleurs sont cultivées par Amandine Laude Blondel dans son champ à Sailly-lez-Cambrai (Ferme Laude-Lucas).

Maison espagnole 30 Rue de Noyon, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Lydie Perraud