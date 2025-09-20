Chasse aux bouquets Fougères

Chasse aux bouquets Fougères samedi 20 septembre 2025.

Chasse aux bouquets

Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Chasse aux bouquets de fleurs organisée par Studiopollen Pollen dans le cadre des journées de la fleur française. Plus d’infos sur la page Instagram et Facebook de @studiopollen_fleuriste ! .

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 29 81 77

