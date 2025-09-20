Chasse aux bouquets Fougères
Chasse aux bouquets
Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Chasse aux bouquets de fleurs organisée par Studiopollen Pollen dans le cadre des journées de la fleur française. Plus d’infos sur la page Instagram et Facebook de @studiopollen_fleuriste ! .
Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 29 81 77
