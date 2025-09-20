« Chasse aux Caddies » Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage

« Chasse aux Caddies » Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage samedi 20 septembre 2025.

« Chasse aux Caddies » 20 et 21 septembre Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Pas-de-Calais

Pour les enfants sans limite d’âge accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sans réservation. En continu. Gratuit.

Informations au 03.21.05.62.62 ou à musee@ville-letouquet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la recherche des Caddies dans l’exposition, grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !

Pour les enfants sans limite d’âge accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sans réservation. En continu. Gratuit.

Informations au 03.21.05.62.62 ou à musee@ville-letouquet.fr

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion 276 avenue du golf le touquet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee@ville-letouquet.fr »}]

Partez à la recherche des Caddies dans l’exposition, grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion