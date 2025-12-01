Chasse aux cadeaux dans le jardin de l’Éco Domaine Eco Domaine La Fontaine Pornic
Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-31 15:00:00
2025-12-23 2025-12-24 2025-12-30 2025-12-31
L’Éco Domaine propose une chasse aux cadeaux pour prolonger la magie de Noël !
L’équipe de La Fontaine vous a préparé une chasse aux cadeaux magique pour explorer la nature et découvrir des surprises cachées dans notre grand jardin ! Emmenez vos enfants pour une aventure féerique en plein air, où chaque indice vous rapproche d’un petit trésor de Noël.
N’oubliez pas vos bottes, manteaux et bonnets pour profiter pleinement de cette chasse aux trésors hivernale !
Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
English :
The Éco Domaine is offering a gift hunt to prolong the magic of Christmas!
