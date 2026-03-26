Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence
Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence mercredi 1 avril 2026.
Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy
Mercredi 1er avril 2026 de 11h à 12h.
Samedi 4 avril 2026 de 11h à 12h.
Lundi 6 avril 2026 de 15h à 16h.
Mercredi 8 avril 2026 de 15h à 16h.
Samedi 11 avril 2026 de 11h à 12h.
Dimanche 12 avril 2026 de 15h à 16h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 route d’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-04 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12
Partez en famille à la recherche du trésor gourmand du Roy René !Enfants
Une chasse aux calissons inédite, à la recherche d’indices dissimulés dans le musée du calisson afin de retrouver le trésor égaré du Roy René.
Attention, places limitées !
→ Durée 1h
→ Pour les enfants de 5 à 12 ans
→ Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte (2 accompagnateurs maximum par enfant) .
Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 route d’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82 visites@calisson.com
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English :
Take the whole family on a quest for Roy René’s gourmet treasure!
L’événement Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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