Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy

Mercredi 1er avril 2026 de 11h à 12h.

Samedi 4 avril 2026 de 11h à 12h.

Lundi 6 avril 2026 de 15h à 16h.

Mercredi 8 avril 2026 de 15h à 16h.

Samedi 11 avril 2026 de 11h à 12h.

Dimanche 12 avril 2026 de 15h à 16h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 route d’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12

Partez en famille à la recherche du trésor gourmand du Roy René !Enfants

Une chasse aux calissons inédite, à la recherche d’indices dissimulés dans le musée du calisson afin de retrouver le trésor égaré du Roy René.



Attention, places limitées !



→ Durée 1h

→ Pour les enfants de 5 à 12 ans

→ Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte (2 accompagnateurs maximum par enfant) .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 route d’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82 visites@calisson.com

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English :

Take the whole family on a quest for Roy René’s gourmet treasure!

L’événement Chasse aux Calissons À la recherche du trésor du Roy Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence