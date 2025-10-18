Chasse aux citrouilles à l’escalade Haguenau

Chasse aux citrouilles à l’escalade Haguenau samedi 18 octobre 2025.

Chasse aux citrouilles à l’escalade

1 rue Taubenhof Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Pendant les vacances scolaires d’octobre, nous invitons tous les petits aventuriers à participer à notre Chasse aux Citrouilles spéciale enfants ! Le principe est simple des énigmes sont cachées dans toute la salle…

Pendant les vacances scolaires d’octobre, nous invitons tous les petits aventuriers à participer à notre Chasse aux Citrouilles spéciale enfants ! Le principe est simple des énigmes sont cachées dans toute la salle… À vous de les résoudre pour découvrir des trésors et repartir avec une délicieuse récompense sucrée !

Quand ? Tous les jours pendant les vacances, sans réservation nécessaire.

Tarif ? Inclus dans l’entrée habituelle.

Pour qui ? Tous les enfants sont les bienvenus (à partir de 4 ans)

Important Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents pendant l’activité. Il ne s’agit pas d’une animation encadrée.

Venez vous amuser en famille et laissez vos enfants relever le défi ! .

1 rue Taubenhof Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 57 69 haguenau@blocsession.com

English :

During the October school vacations, we’re inviting all little adventurers to take part in our special Children’s Pumpkin Hunt! The principle is simple: riddles are hidden throughout the hall?

German :

Während der Schulferien im Oktober laden wir alle kleinen Abenteurer dazu ein, an unserer speziellen Kürbisjagd für Kinder teilzunehmen! Das Prinzip ist einfach: Im ganzen Saal sind Rätsel versteckt, die es zu lösen gilt

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche di ottobre, invitiamo tutti voi piccoli avventurieri a partecipare alla nostra speciale Caccia alla Zucca per bambini! Il principio è semplice: gli indovinelli sono nascosti in tutta la sala?

Espanol :

Durante las vacaciones escolares de octubre, invitamos a todos los pequeños aventureros a participar en nuestra Caza de la Calabaza especial para niños El principio es sencillo: los acertijos están escondidos por toda la sala..

L’événement Chasse aux citrouilles à l’escalade Haguenau a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau