Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween Millau
Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween Millau samedi 18 octobre 2025.
Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween
Aire du Viaduc de Millau Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
Partez à la chasse aux citrouilles au viaduc de Millau !
Du 18 octobre au 2 novembre inclus, les enfants devront faire preuve d’astuce pour résoudre 7 énigmes et retrouver les citrouilles éparpillées sur l’aire du viaduc de Millau. Surprise à la clé !
Rendez-vous au Viaduc Expo, ouvert 7j/7 de 9h00 à 17h50.
Activité gratuite et sans réservation
Informations 05 65 61 61 54 ou sur leviaducdemillau.com .
Aire du Viaduc de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 61 54 viaduc.info@eiffage.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween Millau a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)