Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween Millau

Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween Millau samedi 18 octobre 2025.

Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween

Aire du Viaduc de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Partez à la chasse aux citrouilles au viaduc de Millau !

Du 18 octobre au 2 novembre inclus, les enfants devront faire preuve d’astuce pour résoudre 7 énigmes et retrouver les citrouilles éparpillées sur l’aire du viaduc de Millau. Surprise à la clé !

Rendez-vous au Viaduc Expo, ouvert 7j/7 de 9h00 à 17h50.

Activité gratuite et sans réservation

Informations 05 65 61 61 54 ou sur leviaducdemillau.com .

Aire du Viaduc de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 61 54 viaduc.info@eiffage.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse aux citrouilles au Viaduc de Millau ! Halloween Millau a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)