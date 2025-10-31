Chasse aux citrouilles Centre nautique Guissény

Chasse aux citrouilles Centre nautique Guissény vendredi 31 octobre 2025.

Chasse aux citrouilles

Centre nautique 4 Rte du Port, 29880 Guissény Guissény Finistère

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-31

La méchante sorcière a volé tous les bonbons, cherche les chiffres autour du Curnic pour rompre le charme et ouvre le coffre au trésor !

Parcours d’environ 1 heure. Enfants de 3 à 11 ans.

Billet par enfant, gratuit pour les adultes.

Nous sommes situés au Centre nautique de Guissény. J’aurai une veste bleue et je serai à côté du coffre au trésor ! .

Centre nautique 4 Rte du Port, 29880 Guissény Guissény 29880 Finistère Bretagne

