Chasse aux citrouilles Centre nautique Guissény vendredi 31 octobre 2025.
Centre nautique 4 Rte du Port, 29880 Guissény
31 octobre 2025 10:00:00
12:00:00
2025-10-31
La méchante sorcière a volé tous les bonbons, cherche les chiffres autour du Curnic pour rompre le charme et ouvre le coffre au trésor !
Parcours d’environ 1 heure. Enfants de 3 à 11 ans.
Billet par enfant, gratuit pour les adultes.
Nous sommes situés au Centre nautique de Guissény. J’aurai une veste bleue et je serai à côté du coffre au trésor ! .
Centre nautique 4 Rte du Port, 29880 Guissény +33 6 52 97 73 09
