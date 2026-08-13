Chasse aux citrouilles Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages

Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Chasse aux citrouilles

Phare de Pontusval 1 Route du Phare Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

La chasse aux citrouilles de Pontusval !

Cette année, une terrible sorcière a jeté un sort sur Pontusval ! Elle a caché ses citrouilles tout autour du village… et elle est persuadée que personne ne réussira à toutes les retrouver !

Nous avons besoin de jeunes aventuriers de 2 à 12 ans pour déjouer ses mauvais tours.

En famille, partez sur les traces de la sorcière, cherchez les citrouilles cachées, résolvez les énigmes et découvrez les indices qui vous permettront de terminer votre mission.

Une aventure d’Halloween amusante et mystérieuse, adaptée aux enfants de 2 à 12 ans. .

Phare de Pontusval 1 Route du Phare Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Chasse aux citrouilles Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-08-13 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne