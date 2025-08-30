Chasse aux cocottes et atelier de Pâques Argenton-sur-Creuse
Chasse aux cocottes et atelier de Pâques Argenton-sur-Creuse dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux cocottes et atelier de Pâques
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux cocottes et atelier de Pâques au musée de la Chemiserie à Argenton sur Creuse.
Alerte ! Le gnome farceur a caché les cocottes déposées au musée par le Lapin de Pâques.
Nous avons besoin de vous pour les retrouver et sauver Pâques.
Pour gagner votre récompense gourmande, retournez à l’accueil et répondez à la question de la cocotte mystère. Activité à faire en famille. (destiné aux enfants de 5 à 12 ans. ) .
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cocotte hunt and Easter workshop at the Musée de la Chemiserie in Argenton sur Creuse.
L’événement Chasse aux cocottes et atelier de Pâques Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Argenton-sur-Creuse (Indre)
- Conférence UPOP L’Inde, troisième grande puissance mondiale ? Argenton-sur-Creuse 1 avril 2026
- Chasse aux oeufs Argenton-sur-Creuse 5 avril 2026
- Atelier Pop Up La page explose ! Argenton-sur-Creuse 8 avril 2026
- Chasse aux oeufs Argenton-sur-Creuse 10 avril 2026
- Jam Session à l’Avant-Scène Argenton-sur-Creuse 10 avril 2026