Chasse aux cocottes et atelier de Pâques

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux cocottes et atelier de Pâques au musée de la Chemiserie à Argenton sur Creuse.

Alerte ! Le gnome farceur a caché les cocottes déposées au musée par le Lapin de Pâques.

Nous avons besoin de vous pour les retrouver et sauver Pâques.

Pour gagner votre récompense gourmande, retournez à l’accueil et répondez à la question de la cocotte mystère. Activité à faire en famille. (destiné aux enfants de 5 à 12 ans. ) .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr

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English :

Cocotte hunt and Easter workshop at the Musée de la Chemiserie in Argenton sur Creuse.

L’événement Chasse aux cocottes et atelier de Pâques Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse