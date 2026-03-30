Chasse aux coquilles de Pâques Boutique A-Z Art Marennes-Hiers-Brouage

Chasse aux coquilles de Pâques

Boutique A-Z Art 6 rue du Mail Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par équipe, jusqu’à 6 personnes maximum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Trouvez une des 10 coquilles d’huîtres peintes cachées par les créateurs d’A-Z Art et gagnez un cadeau.

.

Boutique A-Z Art 6 rue du Mail Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 79 24 25 patricia.vandebrouck@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Easter shell hunt

Find one of the 10 painted oyster shells hidden by the creators of A-Z Art and win a gift.

L’événement Chasse aux coquilles de Pâques Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes