Chasse aux couleurs Saint-Calais
Chasse aux couleurs Saint-Calais mardi 21 avril 2026.
Chasse aux couleurs
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Chasse aux couleurs ! En individuel ou en groupe explorez la ville et relevez des défis colorés à l’aide de votre appareil photo/smartphone.
Chasse aux couleurs !
En individuel ou en groupe explorez la ville et relevez des défis colorés à l’aide de votre appareil photo/smartphone.
Dès 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.
Prévoir chaussures adaptées à la marche.
Gratuit.
Les ateliers ont des places limitées : sur inscriptions 02 43 35 63 03 service.culturel@saint-calais.fr
Dans le cadre de l’exposition Rose , à découvrir du 7 avril au 30 mai au Centre culturel. .
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Color hunt! Individually or in groups, explore the city and take on colorful challenges using your camera/smartphone.
L’événement Chasse aux couleurs Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72