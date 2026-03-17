Chasse aux couleurs

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Chasse aux couleurs ! En individuel ou en groupe explorez la ville et relevez des défis colorés à l’aide de votre appareil photo/smartphone.

Chasse aux couleurs !

En individuel ou en groupe explorez la ville et relevez des défis colorés à l’aide de votre appareil photo/smartphone.

Dès 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Prévoir chaussures adaptées à la marche.

Gratuit.

Les ateliers ont des places limitées : sur inscriptions 02 43 35 63 03 service.culturel@saint-calais.fr

Dans le cadre de l’exposition Rose , à découvrir du 7 avril au 30 mai au Centre culturel. .

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Color hunt! Individually or in groups, explore the city and take on colorful challenges using your camera/smartphone.

L’événement Chasse aux couleurs Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72