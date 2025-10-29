Chasse aux courges Les Minutes Bleues Bon Repos sur Blavet

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Chaque année un phénomène étrange se produit à Bon-Repos en octobre d’innombrables courges sortent de terre avant de disparaître à la nuit noire. Venez chasser ces courges extraordinaires au crépuscule.

A partir de 5 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20

