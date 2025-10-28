Chasse aux courges Abbaye de Bon-Repos Rostrenen
Chasse aux courges Abbaye de Bon-Repos Rostrenen mardi 28 octobre 2025.
Chasse aux courges
Abbaye de Bon-Repos 15 rue de l’abbaye Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 17:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-28
Animation dans le cadre du festival Les minutes bleues
Chaque année un phénomène étrange se produit à Bon-Repos en octobre d’innombrables courges sortent
de terre avant de disparaître à la nuit noire. Venez chasser en famille ces courges extraordinaires au crépuscule!
Un petit goûter sera offert après l’activité. .
Abbaye de Bon-Repos 15 rue de l’abbaye Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chasse aux courges Rostrenen a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Kreiz Breizh