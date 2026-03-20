Chasse aux créatures médiévales

St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

À l’occasion du Lundi de Pâques 2026, le Fort des Dames de Saint-Jean-d’Alcas se peuple de créatures issues des plus beaux bestiaires médiévaux.

Complétez votre livret et répondez à ses questions à l’aide des indices que vous trouverez sur le parcours de visite. Une récompense chocolatée attend chacun des participants.

Buvette disponible sur place.

De 10h30 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30. Rendez-vous au Point Accueil situé à côté de la Mairie

4.5 .

St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com

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English :

For Easter Monday 2026, the Fort des Dames in Saint-Jean-d?Alcas is filled with creatures from the finest medieval bestiaries.

L’événement Chasse aux créatures médiévales Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)