Chasse aux créatures médiévales Saint-Jean-et-Saint-Paul
Chasse aux créatures médiévales Saint-Jean-et-Saint-Paul lundi 6 avril 2026.
Chasse aux créatures médiévales
St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
À l’occasion du Lundi de Pâques 2026, le Fort des Dames de Saint-Jean-d’Alcas se peuple de créatures issues des plus beaux bestiaires médiévaux.
Complétez votre livret et répondez à ses questions à l’aide des indices que vous trouverez sur le parcours de visite. Une récompense chocolatée attend chacun des participants.
Buvette disponible sur place.
De 10h30 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30. Rendez-vous au Point Accueil situé à côté de la Mairie
4.5 .
St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 61 07 tourisme.stjeanstpaul@gmail.com
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English :
For Easter Monday 2026, the Fort des Dames in Saint-Jean-d?Alcas is filled with creatures from the finest medieval bestiaries.
L’événement Chasse aux créatures médiévales Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)