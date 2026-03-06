Chasse aux déchets Aujac

Chasse aux déchets

Salle des fêtes Aujac Charente-Maritime

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

A la découverte de la faune et de la flore tout en ramassant les déchets.

Salle des fêtes Aujac 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 40 70 49

English :

Discover the flora and fauna while picking up litter.

