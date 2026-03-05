Chasse aux déchets Dampniat

Chasse aux déchets

Cabane de chasse stade de Dampniat Dampniat Corrèze

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Faisons la chasse aux déchets, à l’initiative de l’association des chasseurs de Dampniat.

Gants, sacs et matériel de ramassage seront fournis.

Un temps gourmand et convivial sera proposé en fin de journée par les chasseurs.

Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire impérativement avant le jeudi 5 mars 2026.

A partir de 8h30, RDV cabane de chasse/stade de Dampniat.

Ouvert à tous ! .

Cabane de chasse stade de Dampniat Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 36 99 93 chasseursdampniat@gmail.com

