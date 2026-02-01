Chasse aux dragons d’eau attrapez-les tous !

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité garantie !

Prévoir des bottes et une tenue bien chaude. .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux dragons d’eau attrapez-les tous !

L’événement Chasse aux dragons d’eau attrapez-les tous ! Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-02-06 par Partenaires extérieurs