Chasse aux dragons d’eau attrapez-les tous ! Saint-Pierre-de-Coutances
Chasse aux dragons d’eau attrapez-les tous !
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité garantie !
Prévoir des bottes et une tenue bien chaude. .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
English : Chasse aux dragons d’eau attrapez-les tous !
