Chasse aux énigmes de Pâques

Place Hofheim Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dix gros oeufs en bois ont été dispersés au détour d’une rue, d’une place, près d’une fontaine, d’un bâtiment… Vous devrez les retrouver pour résoudre les énigmes situées au dos de ces derniers.

Dix gros oeufs en bois ont été dispersés au détour d’une rue, d’une place, près d’une fontaine, d’un bâtiment… Vous devrez les retrouver pour résoudre les énigmes situées au dos de ces derniers.

Rendez-vous à la Maison cœur de ville (place Hofheim), pour récupérer votre carnet de route et votre feuille de localisation qui vous aideront à évoluer lors de cette enquête.

Ce jeu s’adresse à un public familial et ne peut convenir à des enfants seuls.

Un sachet de chocolats vous sera offert par famille.

Bonne chasse aux énigmes ! .

Place Hofheim Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 25

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English :

Ten large wooden eggs have been scattered around a street, a square, a fountain, a building… You’ll need to find them to solve the riddles on the back.

L’événement Chasse aux énigmes de Pâques Chinon a été mis à jour le 2026-03-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme