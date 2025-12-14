Chasse aux énigmes de Pâques Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant
Chasse aux énigmes de Pâques Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant lundi 6 avril 2026.
Chasse aux énigmes de Pâques
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
En famille, des parcours d’énigmes adaptés à tous les âges et à découvrir dans le Parc de Malagar pendant l’après-midi une récompense chocolatée à la clé pour les gagnants !
Sur réservation .
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr
English : Chasse aux énigmes de Pâques
L’événement Chasse aux énigmes de Pâques Saint-Maixant a été mis à jour le 2025-12-11 par La Gironde du Sud