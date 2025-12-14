Chasse aux énigmes de Pâques

En famille, des parcours d’énigmes adaptés à tous les âges et à découvrir dans le Parc de Malagar pendant l’après-midi une récompense chocolatée à la clé pour les gagnants !

Sur réservation .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

