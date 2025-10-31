Chasse aux fantômes d’Halloween à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

L’Hôtel de la Marine invite les enfants à une chasse aux fantômes dans les salons d’apparat. En famille, ouvrez l’œil et repérez les esprits farceurs dissimulés dans les décors !

Partez à la chasse aux fantômes dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 14h00 à 20h00

gratuit sous condition

Gratuit pour les enfants

9,50 euros pour les adultes.

Public enfants, jeunes et adultes.

Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris

