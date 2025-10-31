Chasse aux fantômes d’Halloween à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris
Chasse aux fantômes d’Halloween à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris vendredi 31 octobre 2025.
L’Hôtel de la Marine invite les enfants à une chasse aux fantômes dans les salons d’apparat. En famille, ouvrez l’œil et repérez les esprits farceurs dissimulés dans les décors !
Partez à la chasse aux fantômes dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine !
Le vendredi 31 octobre 2025
de 14h00 à 20h00
gratuit sous condition
Gratuit pour les enfants
9,50 euros pour les adultes.
Public enfants, jeunes et adultes.
Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris
Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris