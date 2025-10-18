Chasse aux Fantômes Doué-en-Anjou

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Les fantômes et autres monstres d’Halloween ont pris possession du musée. Ils ont décidé de le hanter pour faire peur aux visiteurs et les faire fuir ! Sauras-tu les retrouver avant qu’ils ne fassent trop de bêtises?

e jeu se déroule tout au long du parcours de visite.

PRECISIONS HORAIRES

Du 18/10 au 02/11/2025 le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture de la billetterie à 11h30 le matin et à 17h l’après-midi. .

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

English :

Ghosts and other Halloween monsters have taken over the museum. They’ve decided to haunt the museum to scare visitors away! Can you find them before they get into too much trouble?

German :

Geister und andere Halloween-Monster haben das Museum in Besitz genommen. Sie haben beschlossen, das Haus heimzusuchen, um die Besucher zu erschrecken und sie zu vertreiben! Kannst du sie finden, bevor sie zu viele Dummheiten machen?

Italiano :

Fantasmi e altri mostri di Halloween hanno preso possesso del museo. Hanno deciso di infestare il museo per spaventare i visitatori! Riuscirete a trovarli prima che si mettano nei guai?

Espanol :

Los fantasmas y otros monstruos de Halloween se han apoderado del museo. Han decidido rondar por el museo para asustar a los visitantes ¿Podrás encontrarlos antes de que se metan en un buen lío?

