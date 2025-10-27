CHASSE AUX FANTOMES DU MUSÉE Argelès-sur-Mer

CHASSE AUX FANTOMES DU MUSÉE Argelès-sur-Mer lundi 27 octobre 2025.

CHASSE AUX FANTOMES DU MUSÉE

Place des Castellans Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 09:30:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Venez aider l’équipe du musée à débusquer les fantômes!…

.

Place des Castellans Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74

English :

Come and help the museum team track down the ghosts!…

German :

Hilf dem Museumsteam, die Geister aufzuspüren!

Italiano :

Venite ad aiutare il team del museo a scovare i fantasmi!…

Espanol :

Ven y ayuda al equipo del museo a rastrear a los fantasmas…

L’événement CHASSE AUX FANTOMES DU MUSÉE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-20 par OT D’ ARGELES SUR MER