Chasse aux gnomes de Pâques Office de Tourisme Casteljaloux
Chasse aux gnomes de Pâques Office de Tourisme Casteljaloux samedi 4 avril 2026.
Chasse aux gnomes de Pâques
Office de Tourisme 20 Place de Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-04
Les petits gnomes de l’Office de Tourisme sont espiègles et sont tous partis se cacher, viens nous aider à les retrouver et récupérer ta surprise !
Animation pendant les heures d’ouverture de l’OT, de 3 à 78 ans. .
Office de Tourisme 20 Place de Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Chasse aux gnomes de Pâques
L’événement Chasse aux gnomes de Pâques Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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