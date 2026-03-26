Chasse aux gnomes de Pâques Office de Tourisme Casteljaloux

Chasse aux gnomes de Pâques

Office de Tourisme 20 Place de Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-04

Les petits gnomes de l’Office de Tourisme sont espiègles et sont tous partis se cacher, viens nous aider à les retrouver et récupérer ta surprise !

Animation pendant les heures d’ouverture de l’OT, de 3 à 78 ans. .

Office de Tourisme 20 Place de Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux gnomes de Pâques

L’événement Chasse aux gnomes de Pâques Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne