Chasse aux graffitis, mystères au Manoir de la Mare Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey

Chasse aux graffitis, mystères au Manoir de la Mare Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey samedi 20 septembre 2025.

Chasse aux graffitis, mystères au Manoir de la Mare

Manoir de la Mare La Mare Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Gagnez le diplôme du meilleur « Chasseur de Mystères » en déchiffrant les graffiti du temps jadis.

Frégates et brise-lames, soldats et fusils, chevaux caracolant et mains de fantaisie, partez à la découverte du manoir en suivant les dessins gravés dans la pierre, en lisant les noms tracés sur les murs

Gagnez le diplôme du meilleur « Chasseur de Mystères » en déchiffrant les graffiti du temps jadis.

Frégates et brise-lames, soldats et fusils, chevaux caracolant et mains de fantaisie, partez à la découverte du manoir en suivant les dessins gravés dans la pierre, en lisant les noms tracés sur les murs…. ici, les murs parlent, les murs ont une histoire, ils vous livreront leurs secrets. .

Manoir de la Mare La Mare Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 08 07 28 secretariatsaintmanvieu@scholae-fanjeaux.org

English : Chasse aux graffitis, mystères au Manoir de la Mare

Win the diploma of best « Mystery Hunter » by deciphering the graffiti of bygone days.

Frigates and breakwaters, soldiers and rifles, caracoling horses and fancy hands, discover the manor by following the drawings engraved in the stone, reading the names traced on the walls..

German : Chasse aux graffitis, mystères au Manoir de la Mare

Verdienen Sie sich das Diplom des besten « Mystery Hunters », indem Sie die Graffiti aus längst vergangenen Zeiten entschlüsseln.

Fregatten und Wellenbrecher, Soldaten und Gewehre, krachende Pferde und fantasievolle Hände gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Herrenhaus, indem Sie den in den Stein gemeißelten Zeichnungen folgen und die an den Wänden aufgezeichneten Namen lesen

Italiano :

Vincete il diploma di miglior « Cacciatore di Misteri » decifrando i graffiti di un tempo.

Fregate e frangiflutti, soldati e fucili, cavalli rampanti e mani fantasiose, scoprite il maniero seguendo i disegni incisi nella pietra e leggendo i nomi sui muri

Espanol :

Gana el diploma del mejor « Cazador de Misterios » descifrando los grafitis de antaño.

Fragatas y rompeolas, soldados y fusiles, caballos rampantes y manos elegantes, descubre la mansión siguiendo los dibujos grabados en la piedra y leyendo los nombres de las paredes

L’événement Chasse aux graffitis, mystères au Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer