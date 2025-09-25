Chasse aux Histoires et aux Oeufs de Pâques

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:15:00

Date(s) :

2026-04-05

Plus de 500 œufs se cachent dans les jardins de l’abbaye, saurez-vous les trouver ?

Plusieurs parcours, avec niveau et durée selon l’âge des enfants (de 3 à 12 ans), seront proposés.

N’oubliez pas votre panier, des récompenses chocolatées attendent les enfants !

Maquillage pour enfants, stand de crêpes et boissons sur place.

Le billet d’entrée donne accès au site et aux animations.

English :

More than 500 eggs are hidden in the abbey gardens. Can you find them?

There will be several routes to choose from, with levels and durations depending on the age of the children (from 3 to 12).

Don’t forget your basket: chocolate rewards await the children!

Face painting for children, pancake stand and drinks on site.

Entrance ticket gives access to the site and entertainment.

German :

Mehr als 500 Eier sind in den Gärten der Abtei versteckt, kannst du sie finden?

Es gibt verschiedene Routen, die je nach Alter der Kinder (von 3 bis 12 Jahren) unterschiedlich lang und anspruchsvoll sind.

Vergessen Sie Ihren Korb nicht, denn auf die Kinder warten schokoladige Belohnungen!

Kinderschminken, Crêpes-Stand und Getränke vor Ort.

Die Eintrittskarte ermöglicht den Zugang zum Gelände und zu den Animationen.

Italiano :

Più di 500 uova sono nascoste nei giardini dell’abbazia: riuscite a trovarle?

Ci saranno diversi percorsi da scegliere, a seconda dell’età dei bambini (dai 3 ai 12 anni).

Non dimenticate il vostro cestino, ci saranno premi di cioccolato ad attendervi!

Face painting per i bambini, stand di pancake e bevande in loco.

Il biglietto d’ingresso dà accesso al sito e alle attività.

Espanol :

Más de 500 huevos están escondidos en los jardines de la abadía. ¿Podrás encontrarlos?

Habrá varios recorridos para elegir, en función de la edad de los niños (de 3 a 12 años).

No olvide su cesta, ¡habrá recompensas de chocolate esperándole!

Pintura de caras para los niños, puesto de tortitas y bebidas in situ.

La entrada da acceso al recinto y a las actividades.

