Chasse aux Jeux Hall des Sports Clermont
Chasse aux Jeux Hall des Sports Clermont dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux Jeux
Hall des Sports 180 chemin des écoles Clermont Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Nous vous donnons rendez-vous pour notre premier événement de l’année le dimanche 29 mars 2026 place à la CHASSE AUX JEUX !!
Un petit mélange de chasse aux œufs avant Pâques et de fête du jeu pour passer un bon moment en famille !
Stand de vente de jeux
Entrée gratuite. Tout public
Après une courte pause hivernale, nous vous donnons rendez-vous pour notre premier événement de l’année le dimanche 29 mars 2026 place à la CHASSE AUX JEUX !!
Un petit mélange de chasse aux œufs avant Pâques et de fête du jeu pour passer un bon moment en famille !
Participez aux activités gratuites en libre accès ou passez à la banque d’échange pour récupérer votre monnaie de pirate pour les activités payantes.
Stand de vente de jeux neufs et occasion.
Buvette & gourmandises
Entrée gratuite. Tout public de 0 à … ans il n’y a pas d’âge pour s’amuser !! .
Hall des Sports 180 chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 boucandenfants@gmail.com
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English : Chasse aux Jeux
We look forward to seeing you at our first event of the year on Sunday, March 29, 2026: the GAME HUNT !
It’s a mix between an egg hunt before Easter and a game festival, and it’s sure to be a good time for all the family!
Game sales stand
Free admission. Open to all
L’événement Chasse aux Jeux Clermont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Terres de Chalosse