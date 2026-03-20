Chasse aux Jeux Hall des Sports Clermont

Chasse aux Jeux

Hall des Sports 180 chemin des écoles Clermont Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Nous vous donnons rendez-vous pour notre premier événement de l’année le dimanche 29 mars 2026 place à la CHASSE AUX JEUX !!

Un petit mélange de chasse aux œufs avant Pâques et de fête du jeu pour passer un bon moment en famille !

Stand de vente de jeux

Entrée gratuite. Tout public

Après une courte pause hivernale, nous vous donnons rendez-vous pour notre premier événement de l’année le dimanche 29 mars 2026 place à la CHASSE AUX JEUX !!

Un petit mélange de chasse aux œufs avant Pâques et de fête du jeu pour passer un bon moment en famille !

Participez aux activités gratuites en libre accès ou passez à la banque d’échange pour récupérer votre monnaie de pirate pour les activités payantes.

Stand de vente de jeux neufs et occasion.

Buvette & gourmandises

Entrée gratuite. Tout public de 0 à … ans il n’y a pas d’âge pour s’amuser !! .

Hall des Sports 180 chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 boucandenfants@gmail.com

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English : Chasse aux Jeux

We look forward to seeing you at our first event of the year on Sunday, March 29, 2026: the GAME HUNT !

It’s a mix between an egg hunt before Easter and a game festival, and it’s sure to be a good time for all the family!

Game sales stand

Free admission. Open to all

L’événement Chasse aux Jeux Clermont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Terres de Chalosse