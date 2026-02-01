Chasse aux Kuriosités à Melgven

Parking du centre, 1 Route de Cadol Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Partez à la découverte de Melgven au travers d’une chasse aux trésors cachés de la ville. Explorez les rues et ruelles, observez les bâtiments pendant 1h30 pour retrouver les détails originaux et insolites photographiés par l’animateur. Un conseil ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.

Durant ce jeu d’observation (qui ne raconte pas l’histoire de la ville), vous êtes autonomes sur l’ensemble du parcours. Chaque famille dispose de son propre kit et organise sa recherche comme elle le souhaite. Nous limitons ainsi l’effet de groupe pour créer une expérience de visite en famille, comme si vous étiez en balade tous ensemble.

L’animateur qui vous accueille vous présentera le matériel et le principe du jeu et restera sur place pendant toute la durée de votre jeu pour vous donner un coup de pouce en cas de besoin.

Payant pour toute personne présente âgée de 4 ans et + (y compris sur un niveau non adapté à son âge) .

Parking du centre, 1 Route de Cadol Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux Kuriosités à Melgven

L’événement Chasse aux Kuriosités à Melgven Melgven a été mis à jour le 2026-02-13 par OTC CCA