Chasse aux Kuriosités Archikurieux Concarneau

Chasse aux Kuriosités Archikurieux Concarneau mercredi 22 octobre 2025.

Chasse aux Kuriosités Archikurieux

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

NOUVEAU Parcourez la ville en autonomie pour retrouver les trésors du patrimoine photographiés par l’animateur. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville.

A partir de 8 ans.

Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne. .

Concarneau 29140 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse aux Kuriosités Archikurieux Concarneau a été mis à jour le 2025-10-09 par OTC CCA