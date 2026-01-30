Chasse aux [k]uriosités avec les Archi Kurieux Parking des Dunes Beg-Meil Fouesnant

Chasse aux [k]uriosités avec les Archi Kurieux

Parking des Dunes Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Beg-Meil est un concentré de tout ce qui fait le charme de la Bretagne plages de rêve, sentier côtier avec vue panoramique, petits chemins creux où on aime flâner…

Pour cette activité, nous vous proposons d’observer tout ce qui vous entoure, de prendre le temps de s’attarder sur des petits détails

qui peuvent nous échapper si on passe trop vite.

Ainsi, au gré d’un parcours que vous définirez vous-même dans Beg-Meil, laissez-vous porter par le jeu et devenez [ k]urieux de tout pour retrouver plein de petits trésors qui valent le coup d’oeil !

Au gré d’une balade familiale ou entre amis, en autonomie, ouvrez grand les yeux & trouvez à votre tour ces [K]uriosités qui ont attiré

l’attention d’autres avant vous. Levez la tête, scrutez ce qui vous entoure! Plusieurs niveaux de jeu sont proposés (voir ci-contre).

En début de parcours, un animateur vous confiera quelques outils. Partez ensuite à la recherche de ces pépites et profitez du grand air! En fin de balade, retrouvez l’animateur et partagez avec lui vos trouvailles.

Infos pratiques

4 niveaux de jeux

4/6 ans (famille, les enfants ne savent pas lire)

7/12 ans (famille, les enfants lisent)

Ados/adultes (famille avec ados/entre adultes)

Experts (niveau++/avec déjà une 1ère expérience)

Prévoir

• Lunettes casquette crème solaire

• À boire & pourquoi pas un petit goûter?

• De bonnes baskets

• De quoi vous photographier !

RÉSERVATION obligatoire sur le site des Archi Kurieux ou auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan .

Parking des Dunes Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

