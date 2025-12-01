Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy

Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux

Rue de l’Église Devant le porche du Baptême Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 14:30:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Grâce à ce jeu d’observation à partager en famille ou entre amis, retrouvez des détails insolites photographiés par l’animateur/trice et découvrez la ville sous un angle original. Les réponses collectées permettront de faire apparaître une mission photo à réaliser tous ensemble. En cours de jeu, accomplissez des défis photos inédits. Plusieurs niveaux pour enfants et adultes.

Cette animation proposée par les Archi Kurieux se déroule à l’Île-Tudy mais aussi dans les villes de Quimper, Locronan, Douarnenez, Pont-Croix, Concarneau et Pont-Aven.

Difficulté

Niveau 4-6 ans famille avec enfants ne sachant pas lire

Niveau 7-12 ans famille avec enfants sachant lire

Niveau Ado/Adulte famille avec ados ou entre adultes

Niveau Expert entre adultes

Matériel à prévoir

Des chaussures de marche

Des vêtements adaptés à la météo

Un appareil photo numérique ou un smartphone

Distance

2 km environ, parcours piéton

Accessible aux poussettes

Accessible aux fauteuils roulants

Chiens tolérés si tenus en laisse

Réservation obligatoire sur le site internet et dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud. .

+33 6 41 57 78 60

