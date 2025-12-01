Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy
Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux Rue de l’Église Île-Tudy dimanche 28 décembre 2025.
Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux
Rue de l'Église Devant le porche du Baptême Île-Tudy Finistère
Début : 2025-12-28 14:30:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Grâce à ce jeu d’observation à partager en famille ou entre amis, retrouvez des détails insolites photographiés par l’animateur/trice et découvrez la ville sous un angle original. Les réponses collectées permettront de faire apparaître une mission photo à réaliser tous ensemble. En cours de jeu, accomplissez des défis photos inédits. Plusieurs niveaux pour enfants et adultes.
Cette animation proposée par les Archi Kurieux se déroule à l’Île-Tudy mais aussi dans les villes de Quimper, Locronan, Douarnenez, Pont-Croix, Concarneau et Pont-Aven.
Difficulté
Niveau 4-6 ans famille avec enfants ne sachant pas lire
Niveau 7-12 ans famille avec enfants sachant lire
Niveau Ado/Adulte famille avec ados ou entre adultes
Niveau Expert entre adultes
Matériel à prévoir
Des chaussures de marche
Des vêtements adaptés à la météo
Un appareil photo numérique ou un smartphone
Distance
2 km environ, parcours piéton
Accessible aux poussettes
Accessible aux fauteuils roulants
Chiens tolérés si tenus en laisse
Réservation obligatoire sur le site internet et dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud. .
Rue de l’Église Devant le porche du Baptême Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
