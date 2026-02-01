Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux Rdv devant l’office de tourisme Plobannalec-Lesconil

Chasse aux [K]uriosités avec Les Archi Kurieux

Rdv devant l’office de tourisme 9 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Parcourez la ville en autonomie pour retrouver les trésors du patrimoine photographiés par l’animateur. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville.

A partager en famille (ados, enfants à partir de 4 ans) ou entre amis

Une balade insolite dans la ville

Un autre regard porté sur la ville

Matériel à prévoir

Des chaussures de marche

Des vêtements adaptés à la météo

Un appareil photo numérique ou un smartphone

Distance 2 km environ, parcours piéton

Poussettes et fauteuils roulants pourront circuler. Cependant certains trottoirs sont étroits, certains passages sont des chemins caillouteux.

Les chiens sont tolérés durant l’activité s’ils sont tenus en laisse.

Réservation obligatoire sur le site internet ou dans les offices de tourisme du Pays bigouden Sud.

Organisé par les ArchiKurieux. .

Rdv devant l’office de tourisme 9 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

