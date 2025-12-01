Chasse aux [K]uriosités Pont-Aven

Chasse aux [K]uriosités

RDV Place Julia Pont-Aven Finistère

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Parcourez la ville en autonomie, pour retrouver les trésors du patrimoine photographiés par l’animateur. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville.

L’animateur qui vous accueille vous présentera le matériel et le principe du jeu et restera sur place pendant toute la durée de votre jeu pour vous donner un coup de pouce en cas de besoin.

A partir de 4 ans, différents niveaux possibles.

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme. .

