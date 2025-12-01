Chasse aux [K]uriosités Pont-Croix

Chasse aux [K]uriosités

Bourg Pont-Croix Finistère

Début : 2025-12-31 14:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

A partir de 4 ans et accompagnés d’au moins un adulte. Explorez la ville pendant 1h30 pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. Un conseil ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.

Parcours inaccessible aux poussettes et fauteuils.

