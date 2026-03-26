Chasse aux Lapinous de Pâques place Manigod Le Conquet
Chasse aux Lapinous de Pâques place Manigod Le Conquet dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Lapinous de Pâques
place Manigod Maison de retraite du Streat hir Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
CHASSE AUX TRÉSORS DE PÂQUES
Rejoignez-nous pour un jeu de piste dans les rues du Conquet !
Rendez-vous le 5 avril
À partir de 15h
Départ Maison de retraite
Petits et grands, partez à l’aventure, relevez les défis et laissez-vous surprendre par de délicieuses gourmandises.
Les commerçants du Conquet vous attendent avec impatience pour partager ce moment festif.
Soyez au rendez-vous ! .
place Manigod Maison de retraite du Streat hir Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 42 23 09 26
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English : Chasse aux Lapinous de Pâques
L’événement Chasse aux Lapinous de Pâques Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT IROISE BRETAGNE
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