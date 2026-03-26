Chasse aux Lapinous de Pâques place Manigod Le Conquet

Chasse aux Lapinous de Pâques

place Manigod Maison de retraite du Streat hir Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

CHASSE AUX TRÉSORS DE PÂQUES

Rejoignez-nous pour un jeu de piste dans les rues du Conquet !

Rendez-vous le 5 avril

À partir de 15h

Départ Maison de retraite

Petits et grands, partez à l’aventure, relevez les défis et laissez-vous surprendre par de délicieuses gourmandises.

Les commerçants du Conquet vous attendent avec impatience pour partager ce moment festif.

Soyez au rendez-vous ! .

place Manigod Maison de retraite du Streat hir Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 42 23 09 26

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English : Chasse aux Lapinous de Pâques

L’événement Chasse aux Lapinous de Pâques Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT IROISE BRETAGNE