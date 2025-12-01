CHASSE AUX LUTINS AUX CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte

CHASSE AUX LUTINS AUX CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30

chasse aux lutins dans le château paré de ces plus belles décorations.

Chasse aux Lutins:

Une rumeur féerique circule dans la forêt du Château de Terre-Neuve de petits lutins

malicieux auraient été aperçus sur l’esplanade et au cœur du bois. Selon la légende, ces

messagers de l’hiver auraient égaré leurs repères lors d’une danse nocturne, se dispersant

partout dans le domaine.

Pour les aider à retrouver leur chemin, le château invite petits et grands à participer à une

grande chasse aux lutins. Les aventuriers parcourront l’esplanade et les sentiers forestiers à la

recherche de ces créatures farceuses afin que tout le monde puisse fêter Noël.

Du 20 au 30 décembre (sauf 24 et 25) de 13h30 à 18h00

Sans réservation

3€ enfant

Gratuit pour les accompagnateurs .

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

elf hunt in the castle decked out in its finest decorations.

