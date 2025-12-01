CHASSE AUX LUTINS AUX CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte
CHASSE AUX LUTINS AUX CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte samedi 20 décembre 2025.
CHASSE AUX LUTINS AUX CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE
Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 13:30:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30
chasse aux lutins dans le château paré de ces plus belles décorations.
Chasse aux Lutins:
Une rumeur féerique circule dans la forêt du Château de Terre-Neuve de petits lutins
malicieux auraient été aperçus sur l’esplanade et au cœur du bois. Selon la légende, ces
messagers de l’hiver auraient égaré leurs repères lors d’une danse nocturne, se dispersant
partout dans le domaine.
Pour les aider à retrouver leur chemin, le château invite petits et grands à participer à une
grande chasse aux lutins. Les aventuriers parcourront l’esplanade et les sentiers forestiers à la
recherche de ces créatures farceuses afin que tout le monde puisse fêter Noël.
Du 20 au 30 décembre (sauf 24 et 25) de 13h30 à 18h00
Sans réservation
3€ enfant
Gratuit pour les accompagnateurs .
Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
English :
elf hunt in the castle decked out in its finest decorations.
L’événement CHASSE AUX LUTINS AUX CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin