Chasse aux masques et maquillage Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-12 2026-02-17
Pars à la recherche des masques cachés dans le musée et transforme-les en créations rigolotes et déjantées ! Puis, laisse Élisa, médiatrice, te métamorphoser grâce à son atelier maquillage personnage fantastique, animal coloré ou héros masqué… à toi de choisir !
De 6 à 10 ans.
Réservation en ligne uniquement. .
Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
