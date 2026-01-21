Chasse aux masques et maquillage Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Chasse aux masques et maquillage

Pars à la recherche des masques cachés dans le musée et transforme-les en créations rigolotes et déjantées ! Puis, laisse Élisa, médiatrice, te métamorphoser grâce à son atelier maquillage personnage fantastique, animal coloré ou héros masqué… à toi de choisir !

De 6 à 10 ans.

Réservation en ligne uniquement. .

Musée départemental du Compagnonnage 98 rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

