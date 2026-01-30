Chasse aux météorites Nançay
Chasse aux météorites Nançay samedi 4 avril 2026.
Chasse aux météorites
Pôle des Etoiles Nançay Cher
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-13 17:30:00
2026-04-04
Tout au long d’un scénario aussi loufoque qu’invraisemblable, les enfants sont invités à mener l’enquête !
Leur mission retrouver des symboles disséminés au Pôle des Étoiles pour accéder aux fragments de météorites ! À la clé, une récompense gourmande pour chaque enfant. 2 .
Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr
English :
Throughout a scenario as zany as it is improbable, children are invited to lead the investigation!
L’événement Chasse aux météorites Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE