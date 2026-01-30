Chasse aux météorites Nançay

Chasse aux météorites

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-13 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout au long d’un scénario aussi loufoque qu’invraisemblable, les enfants sont invités à mener l’enquête !

Leur mission retrouver des symboles disséminés au Pôle des Étoiles pour accéder aux fragments de météorites ! À la clé, une récompense gourmande pour chaque enfant. 2 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

English :

Throughout a scenario as zany as it is improbable, children are invited to lead the investigation!

