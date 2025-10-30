Chasse aux monstres ! Les Ateliers des Capucins Brest

Chasse aux monstres ! Les Ateliers des Capucins Brest jeudi 30 octobre 2025.

Chasse aux monstres !

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Pour Halloween, repérez les monstres et libérez les bonbons aux Capucins !

À la nuit tombante, les monstres et créatures figés sur les murs du quartier des Capucins reprennent vie.

À quelques jours d’Halloween, ils ont kidnappé les bonbons et les ont enfermés dans un coffre cadenassé.

Saurez-vous retrouver chacun des monstres dans les rues et ruelles du plateau des Capucins avant la tombée de la nuit et répondre à leurs exigences afin de libérer les bonbons avant leur réveil ?

Explorez ce quartier Brestois pendant pour retrouver les monstres dissimulés dont les photos vous ont été confiées, trouvez le code pour ouvrir le coffre et libérez les bonbons !

Un conseil ouvrez l’œil et levez la tête ! Cette activité est à partager en famille ou entre amis et s’effectue en autonomie. Les enfants doivent donc être accompagnés d’un adulte.

Informations pratiques

Conseillé à partir de 7 ans. Il faut au moins un enfant sachant lire par groupe.

Durée 1h30 (en moyenne).

Les poussettes et fauteuils roulants peuvent facilement circuler, mais les rues sont pour certaines pavées et pentues.

Chiens acceptés si tenus en laisse.

Réservation obligatoire, jusqu’à 3h avant le début de l’activité.

Jeu de piste en autonomie (l’animatrice n’est jamais très loin en cas de besoin). .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 69 64 83 66

