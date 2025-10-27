Chasse aux Monstres ! Landerneau

Chasse aux Monstres ! Landerneau lundi 27 octobre 2025.

Chasse aux Monstres !

Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:30:00

fin : 2025-10-27 16:00:00

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29

Pour Halloween, repérez les monstres et libérez les bonbons à Landerneau.

À la nuit tombante, les monstres et créatures figés sur les murs de Landerneau reprennent vie. À quelques jours d’Halloween, ils ont kidnappé les bonbons et les ont enfermés dans un coffre cadenassé.

Saurez-vous retrouver chacun des monstres dans les rues et ruelles de la ville avant la tombée de la nuit et répondre à leurs exigences afin de libérer les bonbons avant leur réveil ?

Explorez le centre historique de Landerneau pendant 1h30 pour retrouver les monstres dissimulés dont les photos vous ont été confiées, trouvez le code pour ouvrir le coffre et libérez les bonbons !

– Activité en autonomie, sur réservation (réservation possible jusqu’à 3h avant l’horaire de début de l’activité).

– Un seul niveau disponible 7-12 ans l’idéal est d’avoir au moins un enfant sachant lire dans l’équipe.

– Durée 1h30 à 2h. .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 69 64 83 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse aux Monstres ! Landerneau a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS