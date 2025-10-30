Chasse aux monstres Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne
Chasse aux monstres Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne jeudi 30 octobre 2025.
Chasse aux monstres
Espace La Charité 2 Allée du Bois de Languistre Lavault-Sainte-Anne Allier
Début : 2025-10-30 17:15:00
fin : 2025-10-30 18:30:00
2025-10-30
Venez vous amuser autour d’un grand jeu parents/enfants. (Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte).
A partir de 3 ans. Déguisement fortement conseillé !
Espace La Charité 2 Allée du Bois de Languistre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 74 26 94 servicesperiscolaireslavault@gmail.com
English :
Come and enjoy a great parents/children game. (Children remain under the responsibility of an adult).
Ages 3 and up. Disguise strongly advised!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem großen Eltern-Kind-Spiel. (Die Kinder bleiben unter der Verantwortung eines Erwachsenen).
Ab 3 Jahren. Verkleidung dringend empfohlen!
Italiano :
Venite a divertirvi con un grande gioco per genitori e bambini. (I bambini devono essere sotto la responsabilità di un adulto).
Per bambini a partire dai 3 anni. Si consiglia vivamente di travestirsi!
Espanol :
Ven a disfrutar de un gran juego para padres e hijos. (Los niños permanecen bajo la responsabilidad de un adulto).
Para niños a partir de 3 años. Se recomienda disfrazarse
L’événement Chasse aux monstres Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2025-10-20 par Montluçon Tourisme