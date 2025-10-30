Chasse aux monstres Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne

Chasse aux monstres Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne jeudi 30 octobre 2025.

Chasse aux monstres

Espace La Charité 2 Allée du Bois de Languistre Lavault-Sainte-Anne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:15:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Venez vous amuser autour d’un grand jeu parents/enfants. (Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte).

A partir de 3 ans. Déguisement fortement conseillé !

Espace La Charité 2 Allée du Bois de Languistre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 74 26 94 servicesperiscolaireslavault@gmail.com

English :

Come and enjoy a great parents/children game. (Children remain under the responsibility of an adult).

Ages 3 and up. Disguise strongly advised!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem großen Eltern-Kind-Spiel. (Die Kinder bleiben unter der Verantwortung eines Erwachsenen).

Ab 3 Jahren. Verkleidung dringend empfohlen!

Italiano :

Venite a divertirvi con un grande gioco per genitori e bambini. (I bambini devono essere sotto la responsabilità di un adulto).

Per bambini a partire dai 3 anni. Si consiglia vivamente di travestirsi!

Espanol :

Ven a disfrutar de un gran juego para padres e hijos. (Los niños permanecen bajo la responsabilidad de un adulto).

Para niños a partir de 3 años. Se recomienda disfrazarse

L’événement Chasse aux monstres Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2025-10-20 par Montluçon Tourisme