Chasse aux monstres Pont-Croix
Chasse aux monstres Pont-Croix mardi 28 octobre 2025.
Chasse aux monstres
Bourg Pont-Croix Finistère
Début : 2025-10-28 17:30:00
2025-10-28
Venez libérer les bonbons kidnappés par les créatures et animaux figés sur les murs de la ville ! Dépêchez vous avant leur réveil à la tombée de la nuit !
Jeu d’observation dès 10 ans
En autonomie dans la ville
Durée 1h à 1h45
Pour adultes et enfants (accompagnés)
Réservation obligatoire.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme d’Audierne. .
Bourg Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
