Chasse aux monstres Pont-Croix

Chasse aux monstres Pont-Croix mardi 28 octobre 2025.

Chasse aux monstres

Bourg Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 17:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Venez libérer les bonbons kidnappés par les créatures et animaux figés sur les murs de la ville ! Dépêchez vous avant leur réveil à la tombée de la nuit !

Jeu d’observation dès 10 ans

En autonomie dans la ville

Durée 1h à 1h45

Pour adultes et enfants (accompagnés)

Réservation obligatoire.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme d’Audierne. .

Bourg Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

