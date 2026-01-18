Chasse aux mots Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Chasse aux mots

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Pars à l’aventure dans la médiathèque et découvre des mots cachés un peu partout ! Dans cet atelier d’écriture, tu vas collecter des mots, jouer avec eux et créer tes propres phrases ou histoires. L’imagination est ton trésor, et chaque mot trouvé est une pièce du puzzle à assembler.

Pour enfants dès 7 ans Sur inscription .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

English : Chasse aux mots

