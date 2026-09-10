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Chasse aux mystères Le Bourg Saint-Clément-sur-Guye

mercredi 28 octobre 2026 · Le Bourg · Saint-Clément-sur-Guye

Chasse aux mystères Le Bourg Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Devant l'église
Ville
71460 Saint-Clément-sur-Guye
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Clément-sur-Guye

Chasse aux mystères

Le Bourg Devant l’église Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Des phénomènes étranges ont lieu dans nos villages… Partez à leur recherche, en essayant de démêler le vrai de la légende ! Jeu de piste dans les rues de Saint-Clément-sur-Guye.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail

N’hésitez pas à venir déguisés (les adultes aussi) !   .

Le Bourg Devant l’église Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30  servicepedagogique@pahclunytournus.fr

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English : Chasse aux mystères

L’événement Chasse aux mystères Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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