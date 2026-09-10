Chasse aux mystères Le Bourg Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Saint-Clément-sur-Guye

Chasse aux mystères

Le Bourg Devant l’église Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Des phénomènes étranges ont lieu dans nos villages… Partez à leur recherche, en essayant de démêler le vrai de la légende ! Jeu de piste dans les rues de Saint-Clément-sur-Guye.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail

N’hésitez pas à venir déguisés (les adultes aussi) ! .

Le Bourg Devant l’église Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 servicepedagogique@pahclunytournus.fr

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English : Chasse aux mystères

L’événement Chasse aux mystères Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)