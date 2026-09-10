Chasse aux mystères Le Bourg Saint-Clément-sur-Guye
mercredi 28 octobre 2026 · Le Bourg · Saint-Clément-sur-Guye
Informations pratiques
Saint-Clément-sur-Guye
Chasse aux mystères
Le Bourg Devant l’église Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Des phénomènes étranges ont lieu dans nos villages… Partez à leur recherche, en essayant de démêler le vrai de la légende ! Jeu de piste dans les rues de Saint-Clément-sur-Guye.
Réservation obligatoire par téléphone ou mail
N’hésitez pas à venir déguisés (les adultes aussi) ! .
Le Bourg Devant l’église Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 servicepedagogique@pahclunytournus.fr
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English : Chasse aux mystères
L’événement Chasse aux mystères Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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