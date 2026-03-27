Chasse aux noix de Pâques

3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les cloches passent aussi à la Noyeraie !

Venez vivre un après-midi magique pour les enfants chasse aux noix de Pâques, balades à dos d’âne et atelier créatif au cœur du verger.

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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

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English :

The bells are also ringing at La Noyeraie!

Come and enjoy a magical afternoon for children: Easter nut hunt, donkey rides and a creative workshop in the heart of the orchard.

L’événement Chasse aux noix de Pâques Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac