Chasse aux noix de Pâques Louzac-Saint-André
Chasse aux noix de Pâques Louzac-Saint-André samedi 4 avril 2026.
Chasse aux noix de Pâques
3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Les cloches passent aussi à la Noyeraie !
Venez vivre un après-midi magique pour les enfants chasse aux noix de Pâques, balades à dos d’âne et atelier créatif au cœur du verger.
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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com
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English :
The bells are also ringing at La Noyeraie!
Come and enjoy a magical afternoon for children: Easter nut hunt, donkey rides and a creative workshop in the heart of the orchard.
L’événement Chasse aux noix de Pâques Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac
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