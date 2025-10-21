Chasse aux objets au Musée de l’ardoise Pôle Hervé bazin Trélazé

Chasse aux objets au Musée de l’ardoise Pôle Hervé bazin Trélazé mardi 21 octobre 2025.

Chasse aux objets au Musée de l’ardoise

Pôle Hervé bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Le musée de l’Ardoise a été victime d’un vol pendant les vacances de la Toussaint la redoutable sorcière Trélazine y a semé le désordre ! .

Pôle Hervé bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 04 71 museedelardoise@wanadoo.fr

