Chasse aux œufs 2026 à travers la ferme et dans un labyrinthe Sèvre Autruche Courlay

Chasse aux œufs 2026 à travers la ferme et dans un labyrinthe

Sèvre Autruche La Laimière, Route de Bressuire Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 5.5 – 5.5 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22

Chasse aux Œufs à la Ferme des Autruches et dans le Labyrinthe !

Venez partager un moment convivial en famille lors de notre grande chasse aux œufs organisée à la ferme des autruches et dans notre labyrinthe ! Les enfants partiront à l’aventure à travers la ferme et le labyrinthe pour retrouver les œufs cachés.

Entre exploration du labyrinthe avec son nouveau thème, découverte des autruches ainsi que ses cousins et recherche des œufs, petits et grands vivront une expérience amusante et gourmande en pleine nature. .

Sèvre Autruche La Laimière, Route de Bressuire Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 10 80 contact@sevre-autruche.fr

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English : Chasse aux œufs 2026 à travers la ferme et dans un labyrinthe

L’événement Chasse aux œufs 2026 à travers la ferme et dans un labyrinthe Courlay a été mis à jour le 2026-03-22 par ADT 79