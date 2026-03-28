Chasse aux œufs à Aquacap

Piscine AQUACAP Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:15:00

Date(s) :

2026-04-06

Le lundi 6 avril, de 10h à 12h15, plongez dans une chasse aux œufs pas comme les autres !

Partez à la recherche des œufs cachés… dans la piscine et repartez avec de délicieux œufs en chocolat.

Animation incluse dans le prix d’une entrée piscine normale.

Venez en famille pour un moment ludique et gourmand ! .

Piscine AQUACAP Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 74

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English : Chasse aux œufs à Aquacap

L’événement Chasse aux œufs à Aquacap Audierne a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz