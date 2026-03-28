Chasse aux œufs à Aquacap Audierne
Chasse aux œufs à Aquacap Audierne lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs à Aquacap
Piscine AQUACAP Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:15:00
Date(s) :
2026-04-06
Le lundi 6 avril, de 10h à 12h15, plongez dans une chasse aux œufs pas comme les autres !
Partez à la recherche des œufs cachés… dans la piscine et repartez avec de délicieux œufs en chocolat.
Animation incluse dans le prix d’une entrée piscine normale.
Venez en famille pour un moment ludique et gourmand ! .
Piscine AQUACAP Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux œufs à Aquacap
L’événement Chasse aux œufs à Aquacap Audierne a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne 31 mars 2026
- Bains de Forêt Audierne 6 avril 2026
- Bains de Forêt Audierne 6 avril 2026
- Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne 9 avril 2026
- Exposition Pierre Le GALL et Sandra LAMOUR Au-dessus des Halles Audierne 11 avril 2026