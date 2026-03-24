Chasse aux oeufs à Bellevue Parc Bellevue Limoges

Chasse aux oeufs à Bellevue Bellegarde Limoges 2026-04-05

Chasse aux oeufs à Bellevue Parc Bellevue Limoges dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs à Bellevue

Parc Bellevue Bellegarde Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Le Parc Bellevue organise une chasse aux oeufs. Tentez l’aventure autour des attractions !

La manifestation est susceptible d’être annulée selon les conditions météorologiques.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Parc Bellevue Bellegarde Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 03 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs à Bellevue

L’événement Chasse aux oeufs à Bellevue Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole

Prochains événements à Limoges