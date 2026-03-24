Chasse aux oeufs à Bellevue Parc Bellevue Limoges

Chasse aux oeufs à Bellevue

Parc Bellevue Bellegarde Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Parc Bellevue organise une chasse aux oeufs. Tentez l’aventure autour des attractions !

La manifestation est susceptible d’être annulée selon les conditions météorologiques.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parc Bellevue Bellegarde Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 03 62

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English : Chasse aux oeufs à Bellevue

L’événement Chasse aux oeufs à Bellevue Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole