Chasse aux oeufs à Bellevue Parc Bellevue Limoges
Chasse aux oeufs à Bellevue Parc Bellevue Limoges dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs à Bellevue
Parc Bellevue Bellegarde Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le Parc Bellevue organise une chasse aux oeufs. Tentez l’aventure autour des attractions !
La manifestation est susceptible d’être annulée selon les conditions météorologiques.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc Bellevue Bellegarde Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 03 62
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English : Chasse aux oeufs à Bellevue
L’événement Chasse aux oeufs à Bellevue Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole