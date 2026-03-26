Chasse aux œufs à Belval en Argonne route D354 Belval-en-Argonne
Chasse aux œufs à Belval en Argonne route D354 Belval-en-Argonne samedi 11 avril 2026.
Chasse aux œufs à Belval en Argonne
route D354 Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Saurez-vous retrouver les œufs cachés et surtout reconnaître à qui ils appartiennent ?
Le lieu de l’animation vous sera communiqué à l’inscription.
Rendez-vous sur le parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354.
Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Animations gratuites et ouvertes à tous.
Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47. .
route D354 Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Chasse aux œufs à Belval en Argonne
L’événement Chasse aux œufs à Belval en Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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