Chasse aux œufs à Belval en Argonne route D354 Belval-en-Argonne

Chasse aux œufs à Belval en Argonne

route D354 Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Saurez-vous retrouver les œufs cachés et surtout reconnaître à qui ils appartiennent ?

Le lieu de l’animation vous sera communiqué à l’inscription.

Rendez-vous sur le parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354.

Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Animations gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47. .

route D354 Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Chasse aux œufs à Belval en Argonne

L’événement Chasse aux œufs à Belval en Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne